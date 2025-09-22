انطلاق حملة “باب الخير لأهل الخير” دعماً للمشاريع التنموية في مدينة الباب بريف حلب

بحضور محافظ حلب المهندس عزام الغريب، تكريم 102 طالب وطالبة، من الخريجين الأوائل في جامعة حلب بالمناطق المحررة
نادي أمية يفوز على عندان 6-0 ضمن الجولة السابعة من مرحلة إياب دوري الدرجة الأولى
حجاج بيت الله الحرام يتوافدون من مختلف دول العالم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج وسط أجواء روحانية وإيمانية
احتفاءً بالذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية المباركة… الآلاف يحتشدون احتفالاً في ساحة العاصي بحماة
محافظ إدلب يلتقي عدداً من صناع المحتوى لبحث أهداف وتفاصيل حملة “الوفاء لإدلب”
