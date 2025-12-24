محافظ حلب يقدم التعازي بضحايا القصف الذي شنته قسد واستهدف مناطق سكنية متفرقة في حلب منذ 36 دقيقة قائمة الصور 1/3 محاضرة في جامعة حماة عن مراحل الثورة السورية من البداية وحتى التحرير الإمارات تشارك الجالية السورية الاحتفال بموروث وطنها الثقافي والحضاري قافلة تجارية وأخرى مساعدات إنسانية تتجه إلى السويداء بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري قاضية أمريكية تعرقل قراراً بإنهاء الوضع القانوني المؤقت للسوريين آراء عدد من الوزراء والسفراء بالانطلاقة الجديدة لصحيفة “الثورة السورية” صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حلبسورياعزام الغريبمحافظ حلب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك نائب وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع لجنة الصناعات الكيميائية في حماة دعم القطاع وتطويره منذ 13 دقيقة فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع تواصل تمشيط وإزالة الألغام من مناطق جبل الأكراد باللاذقية منذ 19 دقيقة وفد من منظمة اليونيسيف ومؤسسة آغا خان يطلع على خدمات مراكز “صديقة الطفولة” في ريف حمص منذ 29 دقيقة 3 محافظ حلب يقدم التعازي بضحايا القصف الذي شنته قسد واستهدف مناطق سكنية متفرقة في حلب منذ 36 دقيقة