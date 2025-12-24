محافظ حلب يقدم التعازي بضحايا القصف الذي شنته قسد واستهدف مناطق سكنية متفرقة في حلب

محاضرة في جامعة حماة عن مراحل الثورة السورية من البداية وحتى التحرير
الإمارات تشارك الجالية السورية الاحتفال بموروث وطنها الثقافي والحضاري
قافلة تجارية وأخرى مساعدات إنسانية تتجه إلى السويداء بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري
قاضية أمريكية تعرقل قراراً بإنهاء الوضع القانوني المؤقت للسوريين
آراء عدد من الوزراء والسفراء بالانطلاقة الجديدة لصحيفة “الثورة السورية”
