جمعية عطاء تدشن مجموعة من مشاريع التعافي المبكر في مدينة سراقب بمحافظة إدلب منذ 5 دقائق قائمة الصور 1/4 قسم شرطة الجميلية في حلب يواصل عمله بتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها تجمع لأهالي مدينة حلب في ساحة سعد الله الجابري رفضاً للتصريحات الإسرائيلية الأخيرة ودعماً لوحدة الأراضي السورية من أجواء امتحانات الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي في دير الزور، والتي تقام لأول مرة بعد سقوط النظام البائد انتعاش حركة البيع والشراء في أسواق دمشق مع الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع والمواد الغذائية وسط ارتياح شعبي لانتشار قوات الأمن العام… عودة الحركة التجارية إلى أحياء مدينة حمص الوسوم:جمعية عطاءمشاريع التعافي المبكر