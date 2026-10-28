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الذهب يرتفع قبيل قرار المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية

LD5LT65O5VNFDAY23KFBR5CTJY الذهب يرتفع قبيل قرار المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية
سبائك من الذهب الخالص-أرشيفية-رويتر

واشنطن-سانا‏
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ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، بعد أن صعدت بنحو واحد بالمئة في ‏الجلسة السابقة، فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي “البنك ‏المركزي الأميركي” بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات واسعة ‏بأن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير.‏
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وذكرت وكالة رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4061.86 ‏دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، ⁠بعد أن ارتفع أكثر ‏من واحد بالمئة أمس الثلاثاء.‏
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واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول عند 4075.60 دولاراً.‏
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وتترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية المقرر صدوره ‏عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك ‏الشخصي غداً، وهي مؤشر رئيسي يراقبه المجلس عن كثب في ظل سعيه لتحقيق معدل ‏تضخم يبلغ اثنين ‌بالمئة.‏
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وتظهر ⁠أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي. إم. إي أن المتعاملين يتوقعون إلى حد كبير ‏أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم لكنهم يرون احتمالاً يبلغ 84 بالمئة ‏لرفعها في كانون الأول.‏
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وتقلل ⁠أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.‏
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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة ⁠في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى ‌‏54.38 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1537.58 دولاراً، بينما ارتفع ‏البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1031.42 دولاراً.‏

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