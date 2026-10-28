واشنطن-سانا
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، بعد أن صعدت بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة، فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأميركي” بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات واسعة بأن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
وذكرت وكالة رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4061.86 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع أكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء.
واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول عند 4075.60 دولاراً.
وتترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية المقرر صدوره عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي غداً، وهي مؤشر رئيسي يراقبه المجلس عن كثب في ظل سعيه لتحقيق معدل تضخم يبلغ اثنين بالمئة.
وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي. إم. إي أن المتعاملين يتوقعون إلى حد كبير أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم لكنهم يرون احتمالاً يبلغ 84 بالمئة لرفعها في كانون الأول.
وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 54.38 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1537.58 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1031.42 دولاراً.
الذهب يرتفع قبيل قرار المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية
واشنطن-سانا