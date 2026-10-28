بسبب خوليان ألفاريز.. الاتحاد الإسباني يغرم برشلونة بـ 602 يورو ‏

مدريد-سانا
فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم غرامة مالية قدرها 602 يورو على نادي برشلونة، عقب شكوى تقدم بها أتلتيكو مدريد، اتهم فيها برشلونة بالتواصل مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من ناديه.
ووفقاً لرويترز، جاءت العقوبة استناداً إلى المادة 133 من لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فيما تقدم أتلتيكو مدريد بشكوى مماثلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي أعلن عدم اختصاصه بالنظر في القضية.
ويمتد عقد ألفاريز مع أتلتيكو مدريد حتى حزيران 2030، وارتبط اسمه باحتمال الانتقال إلى برشلونة، عقب تصريحات أدلى بها خلال كأس العالم 2026، أعرب فيها عن رغبته في تحقيق حلمه باللعب مع برشلونة.
واعتذر ألفاريز لاحقاً عن تصريحاته، واصفاً إياها بالخطأ، ومتفهماً غضب جماهير أتلتيكو مدريد، التي أطلقت صافرات الاستهجان ضده في مناسبات عدة هذا الموسم، قبل أن يحظى بتصفيق عدد من المشجعين عقب تسجيله هدف الفوز لفريقه أمام ديبورتيفو لا كورونيا السبت الماضي.
ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني، بفارق نقطتين خلف المتصدر برشلونة، في ظل استمرار المنافسة بين الفريقين على صدارة الترتيب.