بسبب خوليان ألفاريز.. الاتحاد الإسباني يغرم برشلونة بـ 602 يورو ‏

مدريد-سانا‏

فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم غرامة مالية قدرها 602 يورو على نادي برشلونة، ‏عقب شكوى تقدم بها أتلتيكو مدريد، اتهم فيها برشلونة بالتواصل مع المهاجم الأرجنتيني ‏خوليان ألفاريز دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من ناديه.‏

ووفقاً لرويترز، جاءت العقوبة استناداً إلى المادة 133 من لوائح الاتحاد الإسباني لكرة ‏القدم، فيما تقدم أتلتيكو مدريد بشكوى مماثلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي ‏أعلن عدم اختصاصه بالنظر في القضية.‏

ويمتد عقد ألفاريز مع أتلتيكو مدريد حتى حزيران 2030، وارتبط اسمه باحتمال الانتقال ‏إلى برشلونة، عقب تصريحات أدلى بها خلال كأس العالم 2026، أعرب فيها عن رغبته ‏في تحقيق حلمه باللعب مع برشلونة.‏

واعتذر ألفاريز لاحقاً عن تصريحاته، واصفاً إياها بالخطأ، ومتفهماً غضب جماهير ‏أتلتيكو مدريد، التي أطلقت صافرات الاستهجان ضده في مناسبات عدة هذا الموسم، قبل ‏أن يحظى بتصفيق عدد من المشجعين عقب تسجيله هدف الفوز لفريقه أمام ديبورتيفو لا ‏كورونيا السبت الماضي.‏

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني، بفارق نقطتين خلف المتصدر ‏برشلونة، في ظل استمرار المنافسة بين الفريقين على صدارة الترتيب.‏