عودة عدد من مناشر الحجر إلى العمل في ريف إدلب ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي

قائمة الصور 1/6
عودة النشاط التجاري إلى أسواق مدينة اللاذقية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك
أعلام الثورة تتألق في ساحة الأمويين بدمشق.. تواصل الاحتفالات الشعبية بإسقاط النظام المجرم
انتشار عناصر شرطة المرور في مدينة حمص لتنظيم حركة السير وضمان السلامة المرورية
تقديراً لتضحياتهم في إنجاز النصر.. صور بعض شهداء الثورة السورية المباركة تزين ساحة السبع بحرات في إدلب
بحضور محافظ حلب المهندس عزام الغريب، تكريم 102 طالب وطالبة، من الخريجين الأوائل في جامعة حلب بالمناطق المحررة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك