وفاة شاب وإصابة آخر من عمال معمل كونسروة بالمدينة الصناعية بعدرا جراء انفجار حراق داخل المعمل منذ دقيقة واحدة
أسواق محافظة اللاذقية تشهد حركة نشطة مع الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع والمواد الغذائية
استمرار عودة العائلات المهجرة من المخيمات في شمال سوريا إلى قراهم وبلداتهم
فرع الهجرة والجوازات في حلب يواصل توزيع جوازات السفر لأصحابها ممن سجلوا عليها قبل سقوط النظام البائد
إدارة العمليات العسكرية ترسل تعزيزات كبيرة إلى ريف حمص لملاحقة فلول ميليشيا الأسد وإعادة الأمن والاستقرار
وزارة الإعلام تستمر باستقبال الوفود الصحفية الأجنبية وتقديم مختلف التسهيلات لأداء مهامهم
وفاة شاب وإصابة آخر من عمال معمل كونسروة بالمدينة الصناعية بعدرا جراء انفجار حراق داخل المعمل منذ دقيقة واحدة
أكساد تنظم دورة تدريبية لكوادر الزراعة السورية حول الطرائق الحديثة في مسح الغابات منذ 7 دقائق
الداخلية التركية: عودة أكثر من نصف مليون سوري طوعاً منذ 8 كانون الأول منذ 10 دقائق
جامعة حمص تنظم فعالية علمية عن أمراض النسج حول السنية وزراعة الأسنان منذ 18 دقيقة