وفاة شاب وإصابة آخر من عمال معمل كونسروة بالمدينة الصناعية بعدرا جراء انفجار حراق داخل المعمل

قائمة الصور 1/4
أسواق محافظة اللاذقية تشهد حركة نشطة مع الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع والمواد الغذائية
استمرار عودة العائلات المهجرة من المخيمات في شمال سوريا إلى قراهم وبلداتهم
فرع الهجرة والجوازات في حلب يواصل توزيع جوازات السفر لأصحابها ممن سجلوا عليها قبل سقوط النظام البائد
إدارة العمليات العسكرية ترسل تعزيزات كبيرة إلى ريف حمص لملاحقة فلول ميليشيا الأسد وإعادة الأمن والاستقرار
وزارة الإعلام تستمر باستقبال الوفود الصحفية الأجنبية وتقديم مختلف التسهيلات لأداء مهامهم
