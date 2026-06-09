مديرية الشؤون الاجتماعية بحماة تطلق حملة مساعدات لدعم المتضررين من فيضان نهر الفرات تاريخ النشر: 2026/06/09 9:38 صباحًا اخر تحديث: 2026/06/09 10:27 صباحًا قائمة الصور 1/7 مراسل سانا: بدء نقل النفط الخام من حقل الجبسة في ريف الحسكة إلى مصفاة بانياس أعضاء الهيئة الناخبة في السفيرة بريف حلب يشاركون بفعالية في انتخابات مجلس الشعب مشاهد ليلية من الجو تظهر امتداد الحرائق في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي جمال الطبيعة والحرية يزهران من جديد في محافظة اللاذقية “جمع العينات وحفظها بدقة” محور محاضرة حول الكشف عن الحمى القلاعية في حماة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حماةمساعداتنهر الفرات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الليلة في حلب.. صراع الوصافة والأفضليّة يشتعل بين الأهلي وحمص الفداء بـ فاينال 6 لسلة الرجال يونيو 9, 2026 يونيو 9, 2026 بالورود والتسهيلات.. استقبال الحجاج السوريين عبر منفذ نصيب الحدوي يونيو 9, 2026 يونيو 9, 2026 5 بدء أعمال التزفيت ضمن مشروع “صفر حفرة” في مدينة الباب بريف حلب الشرقي يونيو 9, 2026 يونيو 9, 2026 سباق تسلح جديد… الإنفاق النووي العالمي يقفز إلى 119 مليار دولار في 2025 يونيو 9, 2026 يونيو 9, 2026