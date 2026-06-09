مديرية الشؤون الاجتماعية بحماة تطلق حملة مساعدات لدعم المتضررين من فيضان نهر الفرات

قائمة الصور 1/7

مراسل سانا: بدء نقل النفط الخام من حقل الجبسة في ريف الحسكة إلى مصفاة بانياس
أعضاء الهيئة الناخبة في السفيرة بريف حلب يشاركون بفعالية في انتخابات مجلس الشعب
مشاهد ليلية من الجو تظهر امتداد الحرائق في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي
جمال الطبيعة والحرية يزهران من جديد في محافظة اللاذقية
“جمع العينات وحفظها بدقة” محور محاضرة حول الكشف عن الحمى القلاعية في حماة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك