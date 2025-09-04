توافد أبناء القنيطرة إلى ساحة الخطيب للمشاركة بإطلاق صندوق التنمية السوري

وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري يبحث مع محافظ حلب المهندس عزام الغريب واقع المؤسسات الدينية، وسبل الاهتمام بها
القادري: سنعمل على توفير كل التسهيلات اللازمة لطلاب شهادة التعليم الأساسي والثانوي
ورشة عمل “الأخلاقيات الرقمية” في مؤتمر “سكريبت”
بالصور.. إزالة الحواجز الإسمنتية في دير الزور وفتح الطرقات التي أغلقها النظام البائد لأكثر من 12 عاماً
قافلة جديدة تطوي صفحة التهجير… 50 سيارة تقل عائلات من مخيمات الشمال إلى قراهم وبلداتهم في ريف حماة
