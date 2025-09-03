حضور لافت وأجواء استثنائية في اليوم الثامن من معرض دمشق الدولي

ماذا قال أهالي دمشق عن الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية؟
وزارة الاقتصاد والصناعة تفتح باب الاكتتاب على مقاسم المدينة الصناعية في حلب وسط إقبال كبير
50 شركة وفعالية سورية ودولية متخصصة في مجالات البناء والتشييد والصناعات المرتبطة ضمن فعاليات المعرض العربي الأول للبناء بحلب
تاميكو تثبت حضورها في معرض دمشق الدولي.. التزام بالجودة ودعم للأمن الدوائي
السيد الرئيس أحمد الشرع يستقبل وفداً إعلامياً
