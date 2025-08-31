قافلة تجارية وأخرى مساعدات إنسانية تتجه إلى السويداء بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري

آثار الدمار في مدارس منطقة الحولة بريف حمص نتيجة قصف النظام البائد
محافظ إدلب ومدير الصحة يبحثان مع وفد من UN إعادة تأهيل المشافي الخارجة من الخدمة
وفد من مديرية الحج السورية يعاين المقار المؤقتة للحجاج السوريين في مشاعر عرفة قبيل بدء استلامها
وفد من الأمم المتحدة يستعد لدخول محافظة السويداء بهدف إخلاء موظفي المنظمة الدولية وعائلاتهم ونقلهم إلى مواقع أكثر أماناً
استمرار عملية التسوية لعناصر النظام البائد في مراكز التسوية بمختلف المحافظات
