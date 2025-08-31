قافلة تجارية وأخرى مساعدات إنسانية تتجه إلى السويداء بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري منذ ساعتين قائمة الصور 1/2 آثار الدمار في مدارس منطقة الحولة بريف حمص نتيجة قصف النظام البائد محافظ إدلب ومدير الصحة يبحثان مع وفد من UN إعادة تأهيل المشافي الخارجة من الخدمة وفد من مديرية الحج السورية يعاين المقار المؤقتة للحجاج السوريين في مشاعر عرفة قبيل بدء استلامها وفد من الأمم المتحدة يستعد لدخول محافظة السويداء بهدف إخلاء موظفي المنظمة الدولية وعائلاتهم ونقلهم إلى مواقع أكثر أماناً استمرار عملية التسوية لعناصر النظام البائد في مراكز التسوية بمختلف المحافظات الوسوم:السويداءالهلال الأحمر العربي السوريمساعدات إنسانية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين خلال اقتحامات في الضفة الغربية منذ 6 دقائق الدفاع المدني في حمص: العثور على رفات أربعة أشخاص منذ 6 دقائق الصين تستضيف القمة الـ 25 لمنظمة شنغهاي بمشاركة 20 دولة منذ 24 دقيقة استعدادات في حلب لانطلاق مؤتمر سكريبت الرقمي منذ 30 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: