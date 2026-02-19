سوريون في حي الفاتح بإسطنبول يستقبلون أول يوم من شهر رمضان المبارك

وصول عدد من المواطنين المصابين إلى مشفى الرازي بحلب جراء استهداف قسد محيط حي الأشرفية
بدء توافد الموطنين إلى ساحة الأمويين بدمشق للمشاركة باحتفالات ذكرى التحرير.
آثار العاصفة المطرية في مخيم التوحيد بقرية شمارين في ريف حلب الشمالي
انتشار مكثّف لقوى الأمن الداخلي في مدينة طرطوس لتأمين المواطنين والمرافق العامة
لقطات من انطلاق فعاليات معرض خان الحرير النسيجي التخصصي “ربيع ‏وصيف 2025” بنسخته السادسة على أرض مدينة المعارض بدمشق
