واشنطن-سانا

أطلقت شركة «ميتا» تطبيقاً جديداً للمراسلة باسم «دايركت» (Direct)، يتيح للمستخدمين تبادل الرسائل عبر منصة «إنستغرام» من خلال تطبيق مستقل، دون الحاجة إلى الدخول إلى المنصة، في خطوة تهدف إلى تسهيل التواصل وتعزيز خدمات المراسلة التي توفرها الشركة.

ووفقاً لإعلان نشرته الشركة على موقعها الرسمي «ميتا نيوز روم» (Meta Newsroom) في 16 تشرين الثاني الجاري، ونقل تفاصيله موقع «تك كرانش» (TechCrunch) التقني أول أمس، يبدأ طرح التطبيق بصورة تجريبية في تركيا وتايلاند، ويتيح التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف دون الحاجة إلى حساب على إنستغرام، فيما يمكن للمستخدمين الذين لديهم حسابات على المنصة تسجيل الدخول ببياناتهم المعتادة، مع مزامنة محادثاتهم السابقة بين التطبيقين.

ويتيح التطبيق إجراء محادثات فردية وجماعية، وإرسال الرسائل الصوتية واستخدام الرموز التعبيرية والتفاعلات، إلى جانب أدوات تفاعلية تتيح الرسم مباشرة داخل المحادثات وإنشاء ملصقات مخصصة وإضافة مؤثرات صوتية إلى الردود، فضلاً عن تخصيص خلفيات الدردشة باستخدام سمات متنوعة، ونشر تحديثات قصيرة للحالة عبر ميزة «الملاحظات».

وفي مجال الخصوصية والأمان، يوفر التطبيق إعدادات للتحكم في الأشخاص الذين يمكنهم بدء المحادثات أو إضافة المستخدمين إلى المجموعات، مع إمكانية حظر جهات الاتصال أو تقييدها أو الإبلاغ عنها، كما يستخدم تقنيات لتقدير أعمار المستخدمين ورصد التفاعلات غير الملائمة المحتملة، ولا سيما تلك التي تشمل القاصرين.

ويتضمن التطبيق أدوات إشرافية تتيح لأولياء الأمور متابعة الأشخاص الذين يتواصل معهم أبناؤهم المراهقون، وإدارة إعدادات الأمان وتحديد حدود الاستخدام اليومي، مع استمرار تطبيق قيود المراسلة المفروضة على حسابات المراهقين في إنستغرام.

ويأتي إطلاق التطبيق في إطار توجه «ميتا» نحو تطوير خدمات المراسلة وتوفير خيارات أكثر مرونة للتواصل، مع تعزيز أدوات الخصوصية والأمان للمستخدمين.