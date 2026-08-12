تقنية جديدة تربط إشارات الأجهزة الإلكترونية بحركة المركبات لتعزيز التتبع

واشنطن-سانا

طورت شركة «ليوناردو» الأمريكية المتخصصة في تقنيات الأمن والمراقبة، نظاماً جديداً يحمل اسم «SignalTrace»، يعمل بالتزامن مع كاميرات التعرف على لوحات السيارات، ويمكنه التقاط الإشارات الصادرة عن أجهزة إلكترونية قريبة، مثل الهواتف والساعات الذكية، وربطها بالمركبات والمواقع لتشكيل ما يشبه «بصمة إلكترونية» للأجهزة.

وذكر موقع «آرس تكنيكا» الأمريكي المتخصص في أخبار التكنولوجيا والعلوم اليوم الأربعاء، أن التقنية تستطيع رصد الأجهزة التي تتكرر حركتها بالتزامن مع مركبة معينة، وربط بياناتها بسجلات لوحات السيارات والمواقع، ما قد يتيح تتبع حركة أجهزة محددة وتكوين صورة عن الأشخاص أو المركبات المرتبطة بها، حتى في حال عدم معرفة هوية أصحابها في البداية.

وتعتمد التقنية على ملاحظة أنماط تكرار ظهور الأجهزة في مواقع معينة أو بالقرب من مركبات وأشخاص محددين، الأمر الذي قد يكشف مع مرور الوقت معلومات عن تحركات أصحاب هذه الأجهزة وعلاقاتهم، رغم أن الإشارات الإلكترونية نفسها لا تتضمن بالضرورة أسماءهم أو بياناتهم الشخصية.

ويمكن لمثل هذه التقنيات توسيع نطاق المعلومات التي تجمعها أنظمة قراءة لوحات السيارات، من خلال إضافة بيانات عن الأجهزة القريبة إلى بيانات المركبات والمواقع، بما يمنح الجهات التي تستخدمها قدرة أكبر على ربط أنماط الحركة عبر فترات زمنية مختلفة.

ولا تزال «SignalTrace» في مراحل الاختبار والتسويق، ولم تتحول إلى ممارسة شرطية راسخة، إلا أن تطويرها واستخدامها في أنظمة قراءة لوحات السيارات قد يوسع إمكانات تتبع الحركة وربط الأجهزة الإلكترونية بالمركبات والمواقع، ويوفر للجهات المختصة أدوات إضافية لتحليل أنماط التنقل والوصول إلى معلومات قد تساعد في عمليات البحث والتحقيق.