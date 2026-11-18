برن-سانا

طور باحثون سويسريون تقنية طبية تعتمد على جسيمات مجهرية موجّهة بالمجالات المغناطيسية، بهدف إيصال الأدوية المذيبة للجلطات الدموية بصورة أكثر دقة إلى مواقع الانسداد داخل الأوعية، ما قد يسهم في تحسين فعالية العلاج وتسريع استعادة تدفق الدم.

وذكر المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ، في تقرير نشره عبر موقعه الإلكتروني الأسبوع الماضي، أن فريقاً بحثياً بقيادة البروفيسورة سيمون شيرله، المتخصصة في الأنظمة الطبية الدقيقة، طور هذه الجسيمات، مشيراً إلى أن الاختبارات الأولية أظهرت قدرتها على تسريع تفتيت الجلطات بمعدل يصل إلى عشرة أضعاف مقارنة باستخدام الدواء وحده.

وأوضحت شيرله أن فكرة التقنية مستوحاة من بكتيريا طبيعية تستخدم المجالات المغناطيسية في توجيه حركتها، مبينة أن الجسيمات تتكون من نواة من أكسيد الحديد محاطة بطبقة من الهلام المائي، وتتحرك بفعل مجال مغناطيسي خارجي، ما يساعدها على توجيه الدواء نحو موضع الانسداد، ولا سيما في الأوعية الدموية الضيقة.

وبحسب الباحثين، تتحلل مكونات هذه الجسيمات داخل الجسم خلال أسابيع، فيما يواصل الفريق إجراء اختبارات السلامة تمهيداً للانتقال إلى التجارب السريرية على البشر، بالتوازي مع العمل على تسجيل براءة اختراع للتقنية وتطويرها للاستخدام الطبي مستقبلاً.

وتندرج هذه التقنية ضمن الأبحاث الرامية إلى تطوير وسائل أكثر دقة لإيصال الأدوية داخل الجسم، بما يفتح المجال أمام تحسين طرق التعامل مع الجلطات الدموية، في حال أثبتت التجارب اللاحقة فعاليتها وسلامتها.

والجلطات الدموية هي كتل تتشكل نتيجة تخثر الدم داخل الأوعية الدموية، وقد تؤدي إلى إعاقة تدفقه جزئياً أو كلياً إلى الأعضاء والأنسجة، وتختلف خطورتها بحسب موقعها وحجمها؛ إذ يمكن أن تسبب انسداداً في الرئتين أو شرايين القلب أو الدماغ، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.