ابتكار سويسري يوظف الروبوتات الدقيقة في تجهيز الأسنان للتيجان

برن-سانا

طوّر باحثون في جامعة بازل السويسرية نموذجاً أولياً لروبوت صغير يعمل داخل الفم، بهدف مساعدة أطباء الأسنان في تحضير الأسنان لتركيب التيجان بدقة عالية، في تقنية قد تسهم مستقبلاً في تحسين جودة العلاج وتقليل الوقت اللازم للإجراءات السنية.

وذكر موقع EurekAlert العلمي في تقرير حديث أن الجهاز، الذي يحمل اسم “مير” (MIR)، وهو اختصار لعبارة “الروبوت الفموي المصغّر” (Miniature Intraoral Robot)، صُمم لإزالة كميات محددة من بنية السن قبل تركيب التاج، وهي خطوة تتطلب دقة كبيرة لضمان ملاءمة التاج وثباته.

وأوضح الباحثون أن الروبوت لا يهدف إلى استبدال طبيب الأسنان، بل يعمل كأداة مساعدة تنفذ مهام دقيقة وفق خطة رقمية يحددها الطبيب مسبقاً، بما يساعد على تجهيز السن بالشكل المطلوب مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من بنيته الطبيعية.

وتبدأ آلية العمل بمسح رقمي للفم والسن المعالج، ثم تحديد كمية المادة المطلوب إزالتها وتصميم التاج باستخدام تقنيات رقمية، قبل أن ينفذ الروبوت عملية التحضير بدقة، مع إمكانية تثبيته داخل الفم بواسطة قالب مخصص.

وخلال التجارب المخبرية، استخدم الباحثون أدوات مختلفة لإزالة أجزاء من سطح السن وتشكيل جوانبه، وأظهرت الاختبارات التي أجريت على نماذج أسنان صناعية قدرة الروبوت على تحديد موضع العمل بهامش خطأ أقل من 0.2 مليمتر، فيما يجري تطوير حساسات إضافية لتعزيز الدقة والتحكم.

وأكد الفريق البحثي أن دور الطبيب يبقى أساسياً في التشخيص ووضع خطة العلاج ومتابعة الإجراءات، بينما يقتصر دور الروبوت على تنفيذ المهام الميكانيكية الدقيقة، في إطار استخدام متزايد للروبوتات المساعدة في المجال الطبي.

وتمثل هذه التقنية جزءاً من توجه حديث في طب الأسنان يجمع بين المسح الرقمي والتصميم بالحاسوب والروبوتات الدقيقة، وقد تمهد الطريق أمام علاجات أكثر دقة وكفاءة في مجال ترميم الأسنان مستقبلاً.

