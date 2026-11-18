واشنطن-سانا

أطلقت منصة إنستغرام ميزةً جديدةً باسم «حماية المحتوى»، تهدف إلى مساعدة صناع المحتوى على اكتشاف مقاطع الفيديو التي يُعاد نشرها دون إذنهم، وتعزيز حماية حقوقهم، في ظل تزايد انتشار المحتوى المنسوخ والمعدل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكر موقع «تك كرانش» التقني، في تقرير نشره أمس الثلاثاء، أن الميزة تتيح رصد النسخ المطابقة لمقاطع الفيديو الأصلية على منصتي إنستغرام وفيسبوك، وإشعار أصحابها عند اكتشاف إعادة نشرها، مع إتاحة الاطلاع على عدد المشاهدات التي حققتها تلك النسخ.

وتوفر الأداة خيارات عدة للتعامل مع المقاطع المعاد نشرها، منها إخفاؤها من المنصتين، أو إضافة إشارة توضح ملكية الفيديو لصاحبه الأصلي مع رابط يحيل إلى مصدره، أو متابعة أداء النسخة المنشورة، فضلاً عن السماح لحسابات موثوقة بإعادة استخدام المحتوى.

وفي سياق متصل، تختبر المنصة تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف مقاطع فيديو تستخدم النصوص أو التسجيلات الصوتية الأصلية لصناع المحتوى، حتى في الحالات التي تُستبدل فيها الصور والشخصيات بأخرى مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المنصات الرقمية لتعزيز حماية حقوق صناع المحتوى، ومواكبة التحديات التي فرضها التطور المتسارع لأدوات إنتاج المحتوى وتعديله باستخدام الذكاء الاصطناعي.