جوارب مبتكرة تقلل استهلاك الجسم للطاقة أثناء المشي

واشنطن-سانا

ابتكر باحثون من جامعة تكساس في أوستن جوارب ذكية تساعد على زيادة صلابة قوس القدم من خلال الضغط على مقدمتها، في تقنية أظهرت نتائجها خفض استهلاك الجسم للطاقة أثناء المشي بنسبة تصل إلى 2 بالمئة، ما قد يتيح قطع مسافات أطول بجهد أقل.

وذكر موقع «ساينس أليرت» العلمي، اليوم الإثنين، أن الدراسة المنشورة في مجلة «وقائع الجمعية الملكية ب: العلوم البيولوجية» في الرابع من تشرين الثاني الجاري، اختبرت فاعلية هذه الجوارب في تحسين كفاءة المشي، وإمكانية استخدامها مستقبلاً لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الحركة لفترات طويلة.

استند الباحثون في تطوير التقنية إلى فرضية علمية تتعلق بدور صلابة القدم في تحسين كفاءة المشي، إذ يُعتقد أن هذه الخاصية تساعد الإنسان على الحفاظ على وضعية الجسم المنتصبة أثناء الحركة، مع تقليل الطاقة اللازمة للمشي.

وشملت التجارب 12 مشاركاً من الأصحاء، بلغ متوسط أعمارهم 28 عاماً، وأُخضعوا لجلسات مشي على جهاز المشي مدة خمس دقائق، باستخدام الجوارب المطورة مرة والجوارب التقليدية مرة أخرى.

وتتضمن الجوارب الجديدة شريطاً محبوكاً ضيقاً يحيط بمقدمة القدم، ويحد من تمددها أثناء الحركة، ما يزيد صلابة القوس الطولي الإنسي للقدم، مع الحفاظ على مرونتها اللازمة للانثناء والدفع خلال المشي.

وأظهرت القياسات أن استخدام الجوارب المطورة زاد صلابة قوس القدم بنسبة 65 بالمئة، وخفض استهلاك الجسم للطاقة بنحو 2 بالمئة مقارنة بارتداء الجوارب العادية.

وأوضح الباحثون أن زيادة صلابة القدم تساعد عضلات الساق على توليد القوة اللازمة للمشي بكفاءة ميكانيكية أكبر، وبجهد أقل، في عملية تشبه الانتقال إلى ترس أعلى عند قيادة الدراجة.

وقاس الفريق معدل استهلاك الطاقة من خلال تحليل التنفس، ورصد كمية الأكسجين التي يستنشقها المشاركون وثاني أكسيد الكربون الذي يزفرونه.

وأشار الباحثون إلى أن هذه التقنية قد توفر بديلاً أبسط وأقل تكلفة من الهياكل الخارجية المساعدة على الحركة، التي تتطلب تجهيزات خاصة وقد لا تكون ملائمة للاستخدام اليومي.

ولفتوا إلى أن محاولات سابقة لتحسين كفاءة المشي باستخدام نعال صلبة ودعامات لقوس القدم لم تحقق النتائج ذاتها، ما يشير إلى أهمية طريقة الضغط التي توفرها الجوارب الجديدة على مقدمة القدم.

ويرى الفريق أن هذه التقنية تمثل مجالاً يستحق مزيداً من البحث لتطوير وسائل مساعدة على تحسين كفاءة المشي وربما الجري، ولا سيما لدى الأشخاص الذين يحتاجون إلى بذل جهد أقل أثناء التنقل.