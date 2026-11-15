دواء للوقاية من الجلطات يُظهر نتائج واعدة في الحد من تلف الغضاريف

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية أمريكية عن دور محتمل لدواء «دابيغاتران»، المستخدم للوقاية من تجلط الدم والسكتات الدماغية، في الحد من تلف الغضاريف وتخفيف الالتهابات المرتبطة بالتهاب المفاصل العظمي.

وذكر باحثون من جامعة ييل الأمريكية، في دراسة نشرتها مجلة «Science Translational Medicine» العلمية في 11 تشرين الثاني الجاري، أنهم فحصوا 980 دواءً معتمداً من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وحددوا ثلاثة أدوية أظهرت قدرة على تثبيط إشارات التهابية مرتبطة بتدهور الغضاريف، قبل أن يركزوا على دواء «دابيغاتران» لإجراء مزيد من الاختبارات.

وأظهرت التجارب التي أُجريت على فئران وقرود مصابة بالتهاب المفاصل العظمي أن الدواء ساعد على الحد من تلف الغضاريف والالتهابات في المفاصل، كما سجلت الحيوانات المعالجة تراجعاً في السلوكيات المرتبطة بالألم وتحسناً في الحركة، فيما أظهرت القرود قدرة أفضل على المشي.

وبيّن الباحثون أن الدواء يؤثر في مسارات خلوية مرتبطة بإشارتين التهابيتين تسهمان في تطور المرض، ما يساعد على الحد من تأثيرهما في الأنسجة الغضروفية، مشيرين إلى أن النتائج لا تزال في مرحلة ما قبل التجارب السريرية، ولم يُختبر الدواء بعد لعلاج التهاب المفاصل لدى البشر.

وحذر الباحثون من أن استخدام «دابيغاتران» لهذا الغرض يتطلب دراسات إضافية لتقييم سلامته، نظراً إلى تأثيره المضاد للتخثر وما قد يرتبط به من مخاطر النزيف، مؤكدين ضرورة عدم استخدامه لعلاج آلام المفاصل من دون استشارة طبية.

ويُعد التهاب المفاصل العظمي من الأمراض المزمنة التي تصيب المفاصل، وينجم عن تدهور الغضروف الذي يغطي نهايات العظام، ما يؤدي إلى الألم والتيبس وصعوبة الحركة، ولا تتوافر حتى الآن أدوية معتمدة توقف تطور التلف المرتبط به.