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أوبن إيه آي تطلق خدمة تتيح لوكلاء شات جي بي تي إتمام عمليات الشراء

195 000153 openai leads private market أوبن إيه آي تطلق خدمة تتيح لوكلاء شات جي بي تي إتمام عمليات الشراء
شعار شركة OpenAI الأمريكية المتخصصة في أبحاث وتقنيات الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أطلقت شركة «أوبن إيه آي» خدمة جديدة باسم «ChatGPT Wallet» تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي إتمام عمليات الدفع مقابل المشتريات، من دون الاطلاع على بيانات البطاقات المصرفية للمستخدمين، مع إخضاع كل معاملة لإجراءات تحقق أمني.

وذكرت شركة “أوبن إيه آي”، في إعلان نشرته على موقعها الإلكتروني أول أمس، أن الخدمة طُورت بالتعاون مع شركات الدفع «أميركان إكسبريس» و«ماستركارد» و«فيزا»، وتهدف إلى تمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من تنفيذ عمليات الشراء مع الحفاظ على سرية البيانات المالية للمستخدمين.

وتتيح الخدمة للمستخدمين مراجعة المنتجات وقيمة المشتريات والبطاقة المستخدمة قبل إتمام الدفع، ثم الموافقة على العملية من خلال وسائل تحقق أمنية، مثل التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع.

وبدلاً من مشاركة بيانات البطاقة المصرفية الأصلية، تستخدم الخدمة رمزاً خاصاً بعملية الدفع توفره شبكة الدفع، بما يحول دون اطلاع التاجر أو وكيل الذكاء الاصطناعي على تفاصيل البطاقة.

وتعتزم الشركة توسيع إمكانات الخدمة مستقبلاً، بحيث يتمكن المستخدمون من تفويض الوكلاء بإجراء مشتريات وفق ضوابط يحددونها مسبقاً، مثل وضع سقف للإنفاق أو حصر عمليات الشراء بمنتجات معينة أو بفترات زمنية محددة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه شركات التكنولوجيا نحو توسيع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام اليومية، بما فيها التسوق وإجراء المعاملات الرقمية.

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