اكتشاف أسوار وأبراج رومانية تعود إلى القرن الثاني في صربيا

بلغراد-سانا

كشفت أعمال تنقيب أثرية في قلعة «كوبيه» الرومانية بمدينة غولوباتس في صربيا عن بقايا أسوار دفاعية يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار، وأبراج تعود إلى مراحل بناء مختلفة، إلى جانب مئات القطع الأثرية التي تسلط الضوء على التاريخ العسكري والاستيطاني للمنطقة خلال العهد الروماني.

وذكر معهد الآثار في بلغراد، في بيان نشره في 12 تشرين الثاني الجاري، أن الحفريات التي تركزت في الجزء الغربي من القلعة أظهرت بقايا معمارية رومانية ضخمة، بينها سور دفاعي غربي محفوظ إلى ارتفاع أربعة أمتار، وبرج داخلي يعود إلى مرحلة بناء أقدم، وآخر يرجع إلى أواخر العصور القديمة.

وأوضحت نتائج التنقيب أن القلعة شُيدت خلال القرن الثاني الميلادي، فيما تعود أحدث مراحل بنائها، التي يمثلها برج بارز إلى الخارج، إلى القرن الرابع الميلادي، وتشير المكتشفات الأثرية إلى استمرار الحياة في الموقع حتى القرن السادس الميلادي.

وعثر الباحثون على مئات اللقى الأثرية، شملت أجزاء من أوانٍ فخارية وأدوات عظمية وقطعاً من الطوب الروماني تحمل آثار أقدام حيوانات، إضافة إلى مقذوفات كانت تستخدمها القوات الرومانية.

ويشرف على أعمال التنقيب عالمة الآثار ميليتسا ماريانوفيتش من معهد الآثار في بلغراد، وصاشا جيفانوفيتش من المتحف الوطني في بوجاريفاتس، بالتعاون مع مؤسسات أثرية وثقافية محلية.

وتندرج هذه الأبحاث ضمن الجهود المرتبطة بترشيح مواقع الحدود الرومانية على نهر الدانوب للإدراج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، فيما تشمل الخطط المستقبلية تطوير الموقع وتحويله إلى حديقة أثرية تتيح للباحثين والزوار التعرف على تاريخه.