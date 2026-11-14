دراسة علمية تتوصل إلى طريقة حديثة للتنبؤ بالإصابة بالزهايمر قبل سنوات

نيويورك-سانا

توصلت دراسة علمية أمريكية حديثة إلى أن فحص نشاط الدماغ أثناء حالة الراحة يساعد في الكشف المبكر عن مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر قبل سنوات طويلة من ظهور أعراض تدهور الذاكرة.

وذكر الموقع العلمي الأسترالي “ساينس أليرت” اليوم السبت، أن باحثين في كلية الطب بجامعة ستانفورد أجروا فحوصات بالرنين المغناطيسي لمقارنة نشاط الدماغ بين 110 مصابين بالزهايمر و180 مسناً تتجاوز أعمارهم الـ 75 عاماً ويتمتعون بذاكرة استثنائية، حيث لاحظ الفريق اختلافاً واضحاً في قوة الترابط بين مناطق الدماغ لدى الفئتين، ما مكنهم من تطوير مقياس رقمي يحدد مدى تشابه نشاط دماغ الفرد مع أنماط الذاكرة السليمة أو أنماط المرض.

وأوضح الباحثون أن تتبع فحوصات 1315 شخصاً يتمتعون بذاكرة سليمة لمدة وصلت إلى 12 عاماً، أظهر أن أصحاب المؤشرات المرتفعة على هذا المقياس تعرضوا لتراجع أسرع في الذاكرة وتراكم متزايد للبروتينات الضارة في الدماغ، مشيرين إلى أن هذه التقنية تتيح تحديد الفئات الأكثر عرضة للإصابة لإدراجهم في برامج الوقاية المبكرة قبل تلف الخلايا العصبية.

يشار إلى أن مرض الزهايمر يعد السبب الأكثر شيوعاً للخرف لدى كبار السن في العالم، حيث يؤدي تدريجياً إلى فقدان الذاكرة وتراجع القدرات الذهنية، فيما تركز الأبحاث الطبية الحديثة على تطوير وسائل تشخيص مبكرة تسبق ظهور الأعراض السريرية بسنوات.