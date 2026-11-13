غوغل تطلق نموذجاً جديداً للذكاء الاصطناعي يركز على سرعة تنفيذ المهام

واشنطن-سانا

أطلقت شركة «غوغل» نموذجاً جديداً للذكاء الاصطناعي يحمل اسم «Gemini 4 Hydrogen»، صُمم لتنفيذ المهام بسرعة وكفاءة، ولا سيما كتابة الأكواد البرمجية وتشغيل الاختبارات وإنجاز الأعمال اليومية، مع تحسين دقة الاستجابات والتعامل مع الأدوات الرقمية.

وذكرت مدونة «غوغل» في إعلان نشرته أمس، أن النموذج الجديد يعتمد على «Gemini 4 Carbon»، ويركز على سرعة التنفيذ بدلاً من معالجة المسائل المعقدة التي تتطلب استدلالاً عميقاً، مشيرةً إلى قدرته على إنجاز المهام بسرعة تفوق النموذج السابق بنحو 2.5 مرة، وفق إعدادات الاستخدام الافتراضية المحددة.

ويستهدف «Gemini 4 Hydrogen» تنفيذ مجموعة من المهام العملية، مثل كتابة الشيفرات البرمجية وتشغيل الاختبارات وإنجاز الأعمال اليومية، كما يتميز بقدرته على التكيف عند تعثر استدعاء إحدى الأدوات أو عدم ظهور نتائج في عمليات البحث.

وبحسب «غوغل»، يحقق النموذج انخفاضاً في الإجابات غير الدقيقة أو المختلقة بأكثر من خمسة أضعاف مقارنة بالنموذج السابق، إلى جانب تحسين قدرته على التعامل مع المهام التي تتطلب استخدام أدوات متعددة.

ويتيح النموذج للمستخدمين الاختيار بين مستويات مختلفة من التفكير، تشمل المنخفض والمتوسط والمرتفع والمرتفع جداً، بما يسمح بالموازنة بين جودة النتائج وسرعة الاستجابة وتكلفة الاستخدام.

وبدأ طرح النموذج عالمياً اعتباراً من يوم الخميس الماضي، ليكون متاحاً ضمن خدمات البحث في «غوغل»، كما أضيف إلى قائمة النماذج المتاحة في تطبيق «جيميناي».

وأوضحت الشركة أن النموذج الجديد يوفر استجابات تتضمن عناصر مرئية وروابط ذات صلة بصورة أوسع، فضلاً عن تحسين فهم الاستفسارات الحوارية ومتابعة سياق المحادثات، بما في ذلك التعامل مع الأخطاء المطبعية.

ويأتي إطلاق النموذج الجديد في إطار توجه «غوغل» إلى تطوير أدوات ذكاء اصطناعي أكثر سرعة وكفاءة، قادرة على تلبية احتياجات المستخدمين وتسهيل إنجاز المهام اليومية والعملية.