اكتشاف تمثال ذهبي فريد عمره 2200 عام داخل مدفن قديم في كازاخستان

أستانا-سانا

عثر علماء آثار في مدينة ألماتي الكازاخستانية على تمثال صغير لدب مصنوع من الذهب، داخل مدفن يعود إلى نحو 2200 عام، في اكتشاف وصفه الباحثون بأنه الأول من نوعه في البلاد.

ويُظهر التمثال دباً يقف على قائمتيه الخلفيتين ويحمل بين أطرافه الأمامية إناءً صغيراً، ويُرجح أنه كان جزءاً من زينة غطاء للرأس، إذ تظهر في قاعدته ثقوب تشير إلى إمكانية تثبيته على قطعة من القماش.

وذكرت مجلة «Live Science» المتخصصة في الأخبار العلمية والاكتشافات الأثرية أول أمس، أن التمثال عُثر عليه في مدفن «كاراغايلي» الذي يعود إلى العصر الحديدي المبكر، ويرتبط بحضارة الساكا، إلى جانب عدد كبير من العظام البشرية وقطع فخارية.

ويبلغ ارتفاع التل الجنائزي نحو 2.4 متر، وقطره قرابة 26 متراً، وتشير التحليلات الأولية إلى أنه قد يضم رفات أربعة بالغين وثلاثة أطفال، وهي أعداد غير مألوفة في مدافن مماثلة في كازاخستان.

ويضيف هذا الاكتشاف قطعة جديدة إلى سجل الآثار المرتبطة بحضارة الساكا، ويقدم معلومات عن المهارات الفنية وأساليب صناعة الزخارف لدى المجتمعات القديمة في آسيا الوسطى.