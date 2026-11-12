غوغل تطلق أداة ذكاء اصطناعي لاتخاذ القرارات ومعالجة آلاف الطلبات بسرعة

واشنطن-سانا

أطلقت شركة «غوغل» أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تحمل اسم «جيميني ديسيجنز»، تتيح للمطورين تحليل البيانات واختيار الإجراءات المناسبة بسرعة كبيرة، بما يساعد على تسريع أداء التطبيقات الرقمية وتحسين كفاءة تشغيلها.

وذكرت الشركة عبر صفحتها الرسمية أمس الأربعاء، أن الأداة تعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي مخصص لاتخاذ القرارات، إذ يستطيع معالجة ما يصل إلى ألف طلب مستقل في الوقت نفسه، بزمن استجابة يتراوح بين 150 و250 جزءاً من الألف من الثانية، مع إمكانية التعامل مع مدخلات متعددة تشمل النصوص والصور والصوت ومقاطع الفيديو والمستندات.

وأوضحت «غوغل» أن الأداة تتيح للمطورين تقييم البيانات وتحديد الإجراءات المناسبة دون الحاجة إلى صياغة تعليمات نصية طويلة، كما يمكن استخدامها في فحص الأوامر ورصد الإجراءات التي قد تنطوي على مخاطر قبل تنفيذها، بما يعزز مستويات الأمان في التطبيقات الرقمية.

وأضافت الشركة أن التقنية تهدف إلى تقليل زمن الاستجابة وتكاليف التشغيل، مشيرة إلى إتاحة نسخة مجانية للمطورين تُمكّنهم من بناء النماذج الأولية واختبارها بكلفة منخفضة.

ويأتي إطلاق الأداة في إطار توجه شركات التكنولوجيا نحو تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متخصصة في تنفيذ المهام السريعة واتخاذ القرارات المباشرة، لتكمل عمل النماذج التقليدية وتوسع استخدامات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الرقمية.