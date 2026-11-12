أمن المعلومات يحذر من ثغرتين في ويندوز تستدعيان التحديث الفوري

دمشق-سانا
حذّر مركز أمن المعلومات، في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، من ثغرتين في Zoom Workplace على ويندوز، تسمحان لمهاجمين عبر الشبكة بتصعيد الصلاحيات دون تصديق مسبق، مع اشتراط تفاعل المستخدم لاستغلالهما.
ونقلت الهيئة عبر صفتحها على فيسبوك عن المركز قوله: إن الثغرة CVE-2026-108186 تصنف بأنها حرجة بدرجة 9.6 على مقياس CVSS، بينما صنّفت الثغرة CVE-2026-108187 بعالية الخطورة.
ودعا المركز لتحديث التطبيق فوراً إلى أحدث إصدار رسمي، على ألاّ يقل عن 7.1.8 لمعالجة الثغرتين، ومراجعة سجلات النشاط لرصد أي استخدام غير معتاد، لافتاً إلى أنه يمكن التحديث عبر الموقع الرسمي أو خيار التحقق من التحديثات داخل التطبيق.
وكان مركز أمن المعلومات، حذّر في 10 الشهر الجاري، من أسلوب احتيالي يُعرف بـ “ClickFix”، يتخفّى وراء اختبار “أنا لست روبوتاً” لدفع المستخدم إلى تشغيل أوامر خبيثة قد تتيح سرقة بياناته.