أمن المعلومات يحذر من ثغرتين في ويندوز تستدعيان التحديث الفوري

دمشق-سانا ‏

حذّر مركز أمن المعلومات، في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، من ثغرتين في ‏Zoom Workplace‏ على ويندوز، تسمحان لمهاجمين عبر الشبكة بتصعيد الصلاحيات دون ‏تصديق مسبق، مع اشتراط تفاعل المستخدم لاستغلالهما.‏

ونقلت الهيئة عبر صفتحها على فيسبوك عن المركز قوله: إن الثغرة ‏CVE-2026-108186‌‏ ‏تصنف بأنها حرجة بدرجة 9.6 على مقياس ‏CVSS، بينما صنّفت الثغرة ‏CVE-2026-‌‎108187‌‏ بعالية الخطورة. ‏

ودعا المركز لتحديث التطبيق فوراً إلى أحدث إصدار رسمي، على ألاّ يقل عن 7.1.8 لمعالجة ‏الثغرتين، ومراجعة سجلات النشاط لرصد أي استخدام غير معتاد، لافتاً إلى أنه يمكن التحديث ‏عبر الموقع الرسمي أو خيار التحقق من التحديثات داخل التطبيق.‏

وكان مركز أمن المعلومات، حذّر في 10 الشهر الجاري، من أسلوب ‏احتيالي يُعرف بـ ‌‏“‏ClickFix‏”، يتخفّى وراء اختبار “أنا لست روبوتاً” لدفع المستخدم ‏إلى تشغيل أوامر خبيثة قد ‏تتيح سرقة بياناته.‏ ‏