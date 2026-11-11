كيف يعزز الدماغ قدرة المكفوفين على التمييز بين الأصوات؟

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية أمريكية أن قدرة المكفوفين على التمييز بين الأصوات لا ترتبط بامتلاكهم حاسة سمع أقوى من المبصرين، بل بطريقة معالجة الدماغ للمعلومات الصوتية، إذ يتميزون بقدرة أكبر على التفريق بين النغمات وتحديد اختلافاتها.

وذكر موقع Earth.com العلمي أول أمس، أن باحثين من معهد جورجيا للتكنولوجيا وجامعة واشنطن اختبروا القدرات السمعية لدى مجموعة من المكفوفين والمبصرين، وأظهرت النتائج أن حساسية الأذن للأصوات كانت متقاربة لدى المجموعتين، في حين برز الاختلاف في القدرة على التمييز بين درجات النغمات وحدتها.

وأوضح الباحثون أن الدماغ لدى الأشخاص المكفوفين قد يتكيف مع الاعتماد المتزايد على السمع، بما يعزز قدرته على تحليل المعلومات الصوتية والتمييز بينها، مشيرين إلى أن التدريب الموسيقي يمكن أن يطور هذه المهارات لدى المكفوفين والمبصرين على حد سواء.

وذكر الباحثون في الدراسة التي نُشرت في مجلة «The Journal of Neuroscience» العلمية، في الرابع من تشرين الثاني الجاري، أن النتائج تكشف قدرة الدماغ البشري على التكيف مع التغيرات الحسية، وإعادة تنظيم آليات عمله ما يساعد الإنسان على الاستفادة من الحواس المتاحة وتعزيز قدراته في التعامل مع المحيط.

وتسلط نتائج الدراسة الضوء على دور الدماغ في التكيف مع فقدان إحدى الحواس، وتوضح أن تحسن القدرات السمعية لا يعني بالضرورة زيادة حساسية الأذن، بل قد ينتج عن تطور آليات معالجة الأصوات وتحليلها في الدماغ.