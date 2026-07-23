غوغل تضيف في أندرويد 17 أداة مدمجة لنقل البيانات من هواتف آيفون

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل إطلاق أداة جديدة مدمجة في نظام التشغيل أندرويد 17، تتيح للمستخدمين نقل بياناتهم من هواتف آيفون إلى أجهزة أندرويد بسهولة، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات إضافية، في خطوة تهدف إلى تبسيط عملية الانتقال بين النظامين.

وذكرت غوغل على موقعها الرسمي أول أمس أن الأداة توفر وسيلة لاسلكية أكثر سرعة وشمولاً لنقل البيانات أثناء إعداد الهاتف لأول مرة، بما يتيح للمستخدمين نقل محتوياتهم الأساسية إلى أجهزتهم الجديدة عبر خطوات مبسطة.

وتشمل البيانات التي يمكن نقلها الصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال والرسائل وبيانات التقويم، إضافة إلى حساب غوغل، وكلمات المرور، وشبكات Wi-Fi المحفوظة، وبيانات شريحة الاتصال الإلكترونية eSIM، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية.

وأوضحت الشركة أن الميزة بدأت بالوصول إلى عدد من هواتف Pixel، كما أصبحت متاحة على هاتفي Samsung Galaxy Z Flip8 وSamsung Galaxy Z Fold8، على أن يجري توسيع نطاقها تدريجياً ليشمل مزيداً من أجهزة أندرويد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود غوغل لتسهيل تجربة الانتقال إلى نظام أندرويد، من خلال توفير أدوات مدمجة تساعد المستخدمين على نقل بياناتهم بسرعة وسلاسة.