باحثون يكتشفون آلية دماغية تعزز التخلي عن السلوكيات غير المرغوبة

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن الناقل العصبي “أستيل كولين” يؤدي دوراً مهماً في تعزيز المرونة السلوكية، من خلال مساعدة الدماغ على التخلي عن العادات القديمة، والتكيف مع المتغيرات والمواقف غير المتوقعة.

وذكر موقع “ساينس أليرت” العلمي اليوم الإثنين، نقلاً عن دراسة نشرت في دورية “نيتشر كوميونيكيشنز”، أن باحثين من معهد أوكيناوا للعلوم والتكنولوجيا أجروا تجارب على الفئران باستخدام تقنيات متقدمة لتصوير نشاط الدماغ، بهدف دراسة دور هذا الناقل العصبي في تعديل السلوك.

وتابع الباحثون نشاط الخلايا العصبية المفرزة لـ “أستيل كولين” أثناء تعريض الفئران لتغييرات مفاجئة في طرق الحصول على المكافآت ضمن متاهة افتراضية، لرصد كيفية استجابتها للظروف الجديدة.

وأظهرت النتائج أن ارتفاع مستويات “أستيل كولين” ارتبط بزيادة قدرة الفئران على التخلي عن السلوكيات المعتادة وتبني خيارات جديدة، في حين أدى تثبيط نشاطه إلى سلوك أكثر جموداً وصعوبة في التكيف مع التغيرات.

وأوضح الباحثون أن هذا الناقل العصبي يسهم في تعزيز الاستجابة للمفاجآت وإعادة تقييم السلوكيات وفق المعطيات الجديدة، مؤكدين أن عمله يتم ضمن شبكة معقدة من التفاعلات العصبية في الدماغ.

وأشار الفريق البحثي إلى أن النتائج قد تسهم في فهم أفضل للآليات المرتبطة بعدد من الاضطرابات العصبية والنفسية، مثل الإدمان والوسواس القهري والفصام، ما قد يفتح المجال أمام تطوير مقاربات علاجية أكثر دقة وفاعلية مستقبلاً.

يذكر أن الدراسة تتطلب المزيد من الدراسات للتحقق من هذه النتائج، وتحديد إمكانات الاستفادة منها في علاج الاضطرابات المرتبطة بالعادات والسلوكيات القهرية لدى البشر.