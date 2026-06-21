ميزة جديدة في واتساب تتيح معرفة المتصلين بالإنترنت بشكل فوري

واشنطن-سانا

تواصل منصة واتساب تطوير مجموعة من المزايا الجديدة على نظام أندرويد، في إطار تحسين تجربة الاستخدام وتعزيز أدوات إدارة المحادثات والبيانات لدى المستخدمين.

وذكر موقع WABetaInfo المتخصص في تتبع تحديثات واتساب التجريبية أول أمس أن شركة “ميتا” المالكة لتطبيق واتساب بدأت اختبار ميزة جديدة تُظهر حالة الاتصال بالإنترنت عبر “نقطة خضراء” تظهر على صورة الملف الشخصي للمستخدمين النشطين، بما يتيح معرفة المتصلين بشكل مباشر دون الحاجة إلى فتح المحادثة.

وأشار الموقع إلى أن هذه الميزة ظهرت في النسخة التجريبية من التطبيق على أجهزة أندرويد، حيث تُعرض داخل صفحة معلومات الدردشة، مع تأكيد خضوعها لإعدادات الخصوصية المعتمدة، ما يتيح للمستخدمين التحكم بظهور حالتهم.

وفي سياق متصل، يعمل التطبيق على تطوير أدوات جديدة مخصصة لإدارة النسخ الاحتياطية، من المتوقع أن تتيح للمستخدمين عرض البيانات المخزنة وحذفها أو تنظيمها بشكل أكثر مرونة، بما يسهم في تحسين إدارة مساحة التخزين.

كما تشير المعطيات إلى تعاون بين واتساب ونظام أندرويد لدمج بعض خيارات إدارة النسخ الاحتياطية ضمن إعدادات الهاتف مباشرة، عبر تحديثات مرتبطة بخدمات “غوغل بلاي”، ما قد يسمح بالتحكم بالبيانات دون الحاجة إلى فتح التطبيق.

ويرى مختصون أن هذه التحديثات، رغم كونها لا تزال قيد الاختبار، تعكس توجهاً مستمراً نحو تبسيط الاستخدام وتعزيز مرونة إدارة المحادثات، تمهيداً لإطلاقها في التحديثات القادمة للتطبيق.