“ميتا” تواجه دعاوى قضائية وضغوطاً قانونية بسبب الذكاء الاصطناعي وسوق الإعلانات

أوسلو-سانا‏

تواجه شركة “ميتا” الأمريكية للتكنولوجيا سلسلة متزايدة من الدعاوى القضائية والضغوط ‏القانونية من مؤسسات إعلامية وناشرين واتحادات صحفية في دول عدة، على خلفية ‏اتهامات تتعلق باستخدام المحتوى الصحفي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من دون ‏ترخيص، إضافة إلى ممارسات مرتبطة بسوق الإعلانات الرقمية.‏

وفي أحدث التحركات، ذكرت وكالة “فرانس برس” اليوم الثلاثاء، أن مؤسسات إعلامية ‏نرويجية كبرى، بينها هيئة الإذاعة النرويجية “‏NRK” ووكالة الأنباء النرويجية “‏NTB‏” ‏رفعت دعوى أمام محكمة أوسلو لمنع “ميتا” من تطبيق شروط استخدام جديدة تمنحها ‏صلاحيات واسعة لجمع وفهرسة المحتوى الإعلامي واستخدامه في تطوير أدوات الذكاء ‏الاصطناعي والأنظمة الإعلانية.‏

كما شهدت الولايات المتحدة دعاوى رفعتها دور نشر ومؤلفون ضد الشركة، متهمين إياها ‏باستخدام ملايين الكتب والمصنفات المحمية بحقوق الملكية الفكرية لتدريب نماذج الذكاء ‏الاصطناعي من دون الحصول على تراخيص أو تعويضات مناسبة.‏

وفي أوروبا، تطالب مؤسسات إعلامية إسبانية بتعويضات مالية كبيرة، متهمة “ميتا” ‏بالإضرار بالمنافسة العادلة في سوق الإعلانات الرقمية عبر الاستفادة من بيانات ‏المستخدمين بصورة تخالف القواعد الأوروبية.

وطلبت السلطات الفرنسية المختصة بالمنافسة من الشركة استئناف ‏المفاوضات بشأن آليات تعويض وسائل الإعلام مقابل استخدام محتواها.‏

ويتزايد الجدل العالمي حول حقوق الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي، مع ‏مطالبة المؤسسات الإعلامية والناشرين وشركات المحتوى بوضع أطر قانونية تضمن ‏الحصول على مقابل عادل عند استخدام المواد الصحفية والإبداعية لتدريب النماذج ‏الذكية، في وقت تتجه فيه الحكومات والجهات التنظيمية إلى تشديد الرقابة على هيمنة ‏شركات التكنولوجيا الكبرى في أسواق المحتوى والإعلانات الرقمية.‏