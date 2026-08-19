دراسة تربط كثرة إضافة الملح إلى الطعام بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق

بكين-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة وجود ارتباط بين الإفراط في إضافة الملح إلى الطعام وارتفاع خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب والقلق، في نتائج تشير إلى أن العادات الغذائية قد تكون مرتبطة بالصحة النفسية إلى جانب تأثيرها في الصحة الجسدية.

وذكر موقع «دويتشه فيله» الألماني في تقرير نشره أمس الثلاثاء، أن الدراسة أجراها باحثون من جامعة هوا تشونغ للعلوم والتكنولوجيا في مدينة ووهان الصينية، واعتمدت على تحليل بيانات نحو 440 ألف شخص.

وبينت النتائج أن الأشخاص الذين أفادوا بأنهم يضيفون الملح إلى طعامهم بشكل دائم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 37 بالمئة، مقارنة بمن لا يضيفونه مطلقاً، كما ارتفع لديهم خطر الإصابة باضطرابات القلق بنسبة 27 بالمئة.

أما الأشخاص الذين أضافوا الملح إلى طعامهم بصورة متكررة ولكن ليس بشكل دائم، فارتفع لديهم خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 16 بالمئة، والقلق بنسبة خمسة بالمئة، ما يشير إلى وجود علاقة محتملة بين زيادة استهلاك الملح وتدهور بعض مؤشرات الصحة النفسية.

ويرجح الباحثون أن يكون الإفراط في تناول الملح مرتبطاً بتغيرات في بعض العمليات الحيوية، من بينها توازن النواقل العصبية والالتهابات والإجهاد التأكسدي ووظائف الجهاز المناعي، إلا أن هذه الآليات لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث.

ويُعد الحد من استهلاك الملح من العادات الغذائية المهمة للحفاظ على الصحة، ولا سيما صحة القلب والأوعية الدموية، مع أهمية الانتباه إلى كميات الملح المضافة إلى الطعام والأطعمة المصنعة والغنية بالصوديوم.