سبوتيفاي تطلق تطبيقاً جديداً لإنشاء محتوى صوتي مخصص بالذكاء الاصطناعي

ستوكهولم-سانا

أطلقت شركة Spotify السويدية تطبيقاً جديداً يحمل اسم «Studio»، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخصات صوتية يومية ومحتوى بودكاست مخصص وفق اهتمامات المستخدم ونشاطه اليومي.

وذكرت منصة TechRadar أمس الأحد أن التطبيق، الذي طورته وحدة الأبحاث «Spotify Labs»، يهدف إلى تقديم تجربة صوتية أكثر تخصيصاً من خلال الاستفادة من بيانات استماع المستخدم للموسيقا والبودكاست والكتب الصوتية داخل المنصة.

ويتيح التطبيق، بموافقة المستخدم، الربط مع التقويم والبريد الإلكتروني والملاحظات الشخصية، ما يمكنه من إنتاج محتوى صوتي يتناسب مع تفاصيل اليوم واهتمامات صاحبه.

كما يوفر «Studio» إمكانية إنشاء محتوى صوتي تفاعلي عبر أوامر مباشرة، حيث يتعامل المستخدم معه بطريقة مشابهة لروبوتات الدردشة، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتوليد ملخصات ومقترحات يومية أو إعداد حلقات بودكاست موجهة وفق الطلب.

ويحافظ التطبيق على خصوصية المحتوى الذي يتم إنشاؤه، مع إمكانية مزامنته بين مختلف الأجهزة، على أن يُطرح في مرحلة تجريبية أولية ضمن أكثر من 20 سوقاً عالمياً للمستخدمين البالغين خلال الفترة المقبلة.

ويأتي إطلاق التطبيق في ظل التوسع المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع المحتوى الصوتي، وسط منافسة متزايدة بين شركات التكنولوجيا لتطوير أدوات قادرة على إنتاج محتوى شخصي وتفاعلي، فيما تسعى سبوتيفاي إلى تعزيز حضورها في هذا المجال بالاستفادة من خبرتها الطويلة في خدمات البث الصوتي.

