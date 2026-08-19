دراسة: المشروبات المحلاة بالسكر قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن ارتباط بين تناول المشروبات المحلاة بالسكر يومياً وزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة، في نتائج تسلط الضوء على الآثار الصحية المحتملة للإفراط في استهلاك هذه المشروبات.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من مستشفى ماساتشوستس العام وكلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية ونشرت في مجلة «Gastro Hep Advances»، أن الأشخاص الذين تناولوا حصة واحدة على الأقل من المشروبات المحلاة بالسكر يومياً كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنحو 2.45 مرة مقارنة بمن لم يتناولوها، وذلك بعد احتساب عدد من عوامل الخطر الأخرى.

ووفقاً لما ذكره موقع «ساينس أليرت» العلمي اليوم الأربعاء، اعتمد الباحثون على بيانات دراستين أمريكيتين طويلتي الأمد، شملت 112284 مشاركاً تمت متابعتهم بين عامي 1986 و2022، وخلال فترة المتابعة سُجلت 278 حالة إصابة بسرطان المعدة.

وأشار الباحثون إلى أن الدراسة تعد من أوائل الدراسات التي تبحث بصورة مباشرة في العلاقة بين استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر وخطر الإصابة بسرطان المعدة، لافتين إلى عدة آليات محتملة قد تفسر هذا الارتباط، منها زيادة الوزن ومقاومة الإنسولين والالتهاب والتغيرات الهرمونية وتلف الحمض النووي واضطراب توازن الميكروبات في الجسم.

وأكد الباحثون أن النتائج لا تثبت أن المشروبات المحلاة بالسكر تسبب سرطان المعدة بشكل مباشر، نظراً إلى أن الدراسة رصدية وتعتمد على متابعة العادات الغذائية للمشاركين، ما يترك احتمال وجود عوامل أخرى لم يتم قياسها بصورة كاملة.

ومن بين القيود التي أشار إليها الباحثون محدودية البيانات المتعلقة بعدوى الملوية البوابية (Helicobacter pylori)، التي تعد من عوامل الخطر المعروفة للإصابة بسرطان المعدة.

ويعد سرطان المعدة من أنواع السرطان الشائعة عالمياً، وترتبط الإصابة به بعدد من العوامل، أبرزها عدوى الملوية البوابية والتدخين وبعض العادات الغذائية والعوامل الوراثية والتاريخ العائلي للمرض.

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