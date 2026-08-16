غوغل تعزز Google Meet بالذكاء الاصطناعي لتوثيق الاجتماعات الحضورية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة «غوغل» توسيع قدرات خدمة «Google Meet» بإضافة ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات الحضورية، بما يساعد المشاركين على التركيز في النقاش بدلاً من الانشغال بتسجيل التفاصيل يدوياً.

وذكر موقع «Phandroid» التقني في تقرير نشره أول أمس أن التحديث يتيح لخدمة «Google Meet» الاستعانة بمساعد «Gemini» لتسجيل أبرز ما يدور خلال الاجتماعات الحضورية، وتحويله إلى ملاحظات منظمة وملخصات يمكن الرجوع إليها لاحقاً.

وتعمل الميزة بعد تفعيل خيار تدوين الملاحظات من تطبيق «Google Meet» أو عبر المتصفح، حيث يتولى «Gemini» تحليل محتوى الاجتماع بعد انتهائه وإعداد ملخص يتضمن أبرز النقاط التي نوقشت والمهام المطلوب تنفيذها.

كما تتيح الميزة إنشاء نص كامل لمجريات الاجتماع، وحفظ الملخص والنص في مستند جديد على «Google Drive»، مع إرسال رسالة إلكترونية إلى المستخدم تتضمن رابط المستند، ما يسهل العودة إلى تفاصيل الاجتماع عند الحاجة.

وبدأت «غوغل» طرح الميزة تدريجياً، إذ أصبحت متاحة لمستخدمي أجهزة «Android» اعتباراً من 11 آب الجاري، وبدأ طرحها على الويب في 14 منه، على أن تصل إلى مستخدمي «iPhone» و«iPad» اعتباراً من 31 آب الجاري.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه «غوغل» إلى توسيع استخدام «Gemini» في «Google Meet»، بحيث لا يقتصر دوره على دعم الاجتماعات الافتراضية، بل يشمل أيضاً توثيق الاجتماعات الحضورية وتحويل النقاشات إلى ملاحظات وملخصات منظمة.