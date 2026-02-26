سامسونغ تطلق “غالاكسي Buds 4” بصوت عالي الدقة

سيؤل-سانا

أعلنت شركة سامسونغ إطلاق سماعاتها اللاسلكية الجديدة «غالاكسي Buds 4»، إلى جانب الإصدار الأحدث «Buds 4 Pro»، في خطوة تعزز حضورها في سوق الأجهزة الصوتية الذكية.

وذكر موقع «The Verge» أن السلسلة الجديدة توفر صوتاً فائق الوضوح (UHQ) مع دعم دقة 24 بت، إضافة إلى صوت محيطي بزاوية 360 درجة، وميزة «Direct Multi-Channel»، فضلاً عن تزويدها بخاصية إلغاء الضوضاء النشط (ANC) وتقنيات صوت تكيفية، تتيح تحسين تجربة الاستماع، وفق ما يفضله المستخدم.

وأشار إلى أن السماعات مزودة بمكبر صوت أكبر، يمنح تغطية أفضل بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، مقارنة بالإصدارات السابقة، إلى جانب مضخم صوت محسّن يوفر جهيراً أعمق، كما تدعم تقنية «Super Call 7» المعتمدة على التعلم الآلي، لتحسين وضوح المكالمات.

ومن المقرر طرح “غالاكسي Buds 4” رسمياً في الأسواق، اعتباراً من ال 11 من آذار المقبل.