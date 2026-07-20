امرأة أمريكية تبني علاقة فريدة مع الغربان في سان فرانسيسكو

واشنطن-سانا

نجحت امرأة أمريكية في بناء علاقة مميزة مع مجموعة من الغربان في مدينة سان فرانسيسكو، حيث اعتادت الطيور الاقتراب منها والهبوط على رأسها خلال جولاتها اليومية في الحي.

وذكر موقع My Modern Met، المتخصص في الفنون والثقافة، في تقرير حديث، أن جوني كامليت، وهي فنية بيطرية، بدأت علاقتها بالغربان بعد ملاحظتها أحد جيرانها يطعمها، ولاحظت مدى استجابة الطيور له، ما دفعها إلى تكرار التجربة من خلال تقديم حبات الكاجو والفول السوداني لها أثناء تنزهها.

ومع مرور الوقت، بدأت الغربان تتعرف إلى كامليت وتقترب منها بصورة متكررة، فيما اعتادت هي ترك المكسرات لها على شرفة منزلها، في حين بدأت الطيور تجلب لها هدايا صغيرة، من بينها عملات معدنية وقطع خزفية.

وقالت كامليت: إنها أصبحت قادرة على تمييز أكثر من 30 غراباً في منطقتها، مشيرةً إلى أن لكل منها سلوكاً وطباعاً مختلفة، وأن بعض الغربان بدأت تقلد غيرها في الهبوط على رأسها، في سلوك يعكس قدرتها على التعلم والتفاعل.

وحظيت مقاطع فيديو توثق هذه العلاقة بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مسلطةً الضوء على ما تتمتع به الغربان من قدرة على تمييز الوجوه وبناء روابط قائمة على الاعتياد والثقة مع البشر.