نيويورك أول ولاية أمريكية تفرض حظراً على إنشاء مراكز البيانات الكبرى

مركز بيانات نيويورك أول ولاية أمريكية تفرض حظراً على إنشاء مراكز البيانات الكبرى

نيويورك-سانا

أصبحت نيويورك أول ولاية أمريكية تفرض حظراً لمدة عام واحد على بناء مراكز بيانات جديدة ذات استهلاك مرتفع للطاقة، في ظل مخاوف متزايدة من تداعيات طفرة الذكاء الاصطناعي على تكاليف الطاقة وإمدادات المياه والبنية التحتية المحلية.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن حاكمة الولاية كاثي هوتشول قولها: إن هذا الحظر سيطبّق على مراكز البيانات التي تستهلك 50 ميغاواط أو أكثر، مشيرة إلى أنها ستسعى أيضاً لتشريع يلغي الإعفاءات الضريبية على المبيعات الممنوحة لمراكز البيانات فائقة التوسع.

ويهدف القرار إلى وضع معايير متسقة للأثر البيئي لضمان حماية الموارد الطبيعية والمستهلكين، حيث تتزايد الضغوط السياسية والمجتمعية ضد التوسع السريع لهذه المرافق التي تضغط على شبكات الكهرباء.

يذكر أن مراكز البيانات الكبرى أو (Hyperscale Data Centers) هي منشآت مادية عملاقة تديرها كبرى شركات التكنولوجيا، وتوفر قدرات هائلة في التخزين والحوسبة، كما تُعد العمود الفقري للخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، وتستهلك هذه المراكز طاقة كهربائية هائلة.

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