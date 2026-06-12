كسوف شمسي كلي في الـ 12 من آب القادم.. ظاهرة فلكية مرتقبة تُرى من مناطق محددة في العالم

عواصم-سانا

يشهد عام 2026 حدثاً فلكياً بارزاً يتمثل في كسوف شمسي كلي يُتوقع حدوثه في 12 آب المقبل، حيث سيكون مرئياً من مناطق محددة تشمل شمال إسبانيا وغرب آيسلندا وغرينلاند، بينما ستتمكن معظم دول أوروبا من متابعة مراحله الجزئية.

ووفقاً لما ذكره موقع “Space” الأمريكي المتخصص بأخبار الفضاء والفلك اليوم الجمعة، أن هذا الحدث يأتي ضمن سلسلة من الظواهر الفلكية التي يترقبها هواة رصد السماء حول العالم، إذ يحدث الكسوف الشمسي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس في مرحلة القمر الجديد، ما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس بشكل كلي أو جزئي عن أجزاء من سطح الأرض.

وبين أن هذا الكسوف يُعد الثاني خلال عام 2026، بعد كسوف حلقي وقع في الـ 17من شباط الماضي، وتمت مشاهدته من مناطق في القارة القطبية الجنوبية، حيث ظهر على شكل “حلقة من النار” عندما غطى القمر نحو 96% من قرص الشمس، ولم يحظَ بمشاهدته سوى عدد محدود من المراقبين.

ويتوقع علماء الفلك أن يستمر الكسوف الكلي المرتقب في آب القادم لمدة تصل إلى دقيقتين و18 ثانية كحد أقصى، وذلك قبل يوم واحد من ذروة زخات شهب البرشاويات السنوية.