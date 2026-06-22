دراسة: مكملات أوميغا 3 لا تُظهر فاعلية واضحة في الوقاية من ألزهايمر

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من مركز صحة الدماغ الشخصية في جامعة جنوب كاليفورنيا، أن مكملات زيت السمك الغنية بأحماض أوميغا 3 قد لا توفر حماية مؤكدة من مرض ألزهايمر أو التراجع المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر، رغم الأهمية المعروفة لهذه الأحماض في دعم وظائف الدماغ.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أول أمس أن الدراسة، المنشورة في مجلة “إي بايو ميديسين” العلمية، شملت 365 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 55 و80 عاماً ممن لديهم عوامل تزيد خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، حيث تلقى قسم منهم مكملات يومية من زيت السمك تحتوي على حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، بينما تلقى الباقون علاجاً وهمياً.

وأظهرت النتائج ارتفاع مستويات الحمض الدهني في الدماغ لدى المشاركين الذين تناولوا المكملات، ما يؤكد وصوله إلى الأنسجة المستهدفة، إلا أن الاختبارات المعرفية وفحوصات الدماغ التي أُجريت بعد عامين لم تُظهر أي تحسن ملحوظ في الذاكرة أو القدرات الإدراكية مقارنة بالمجموعة التي تلقت العلاج الوهمي.

كما بينت الفحوص أن تناول المكملات لم يسهم في الحد من انكماش المناطق الدماغية المرتبطة بالذاكرة، بما في ذلك الحُصين، الذي يُعد من أبرز المؤشرات المرتبطة بتطور مرض ألزهايمر.

وأشار الباحثون إلى أن الحصول على أحماض أوميغا 3 من خلال نظام غذائي متوازن، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، قد يكون أكثر فائدة من تناولها على شكل مكملات غذائية منفردة، مؤكدين أن الوقاية من الخرف تعتمد بدرجة كبيرة على اتباع نمط حياة صحي يشمل النشاط البدني المنتظم والنوم الكافي والتغذية المتوازنة.

ولفت الفريق البحثي إلى أن الدراسات المستقبلية ستركز على فهم العوامل التي تؤثر في قدرة الدماغ على الاستفادة من أحماض أوميغا 3، بما في ذلك العمر والعوامل الوراثية والحالة الصحية العامة، بهدف تطوير وسائل أكثر فاعلية للحفاظ على صحة الدماغ والحد من خطر الإصابة بألزهايمر.

ويُعد مرض ألزهايمر أكثر أسباب الخرف شيوعاً، وهو اضطراب عصبي تنكسي تدريجي يؤثر في الذاكرة والتفكير والسلوك والقدرة على أداء الأنشطة اليومية.

