طفل أمريكي يحوّل شغفه بالأحافير إلى متحف ويدخل موسوعة غينيس

نيويورك-سانا

حوّل طفل أمريكي شغفه بالأحافير والتاريخ الطبيعي، الذي بدأ في سن الثالثة، إلى متحف حقيقي، ليحصل على لقب من موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه أصغر أمين متحف ذكر في العالم.

وذكرت مجلة سميثسونيان الأمريكية أول أمس أن أندرسون تايلور، البالغ من العمر 11 عاماً، حصل على اللقب تقديراً لافتتاحه متحف كامبريدج للتاريخ الطبيعي في ولاية إلينوي في آب 2024، عندما كان في التاسعة من عمره، وتمكن تايلور من شراء المبنى وتجهيزه بفضل منحة من المدينة وتبرعات جُمعت عبر منصة «غو فاند مي».

ويقع المتحف وسط مدينة كامبريدج، ويضم نحو ألف قطعة من الأحافير والمعادن والحيوانات المحنطة، إضافة إلى قطع أثرية تعود إلى السكان الأصليين، موزعة على 13 معرضاً.

وأوضح تايلور أنه جمع عدداً كبيراً من العينات من المنطقة المحيطة بمدينته، إضافة إلى عينات أخرى حصل عليها خلال رحلة عائلية إلى اسكتلندا، مشيراً إلى أن المتحف بات يستقطب مئات الزوار، كما ينظم جولات تعريفية لطلاب المدارس المحلية.

ويعرف تايلور بين سكان بلدته الصغيرة بشغفه الكبير بالأحافير، ويعمل حالياً على توسيع المتحف، فيما تتغير مواعيد الزيارة وفقاً لجدوله الدراسي.