اكتشاف بقايا خان أثري لخدمة الحجاج والتجار في شمال سيناء بمصر

القاهرة-سانا

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اكتشاف بقايا مبنى أثري في مدينة «عسيلة» المندثرة بشمال سيناء، يرجح أنه كان خاناً مخصصاً لاستراحة وخدمة الحجاج والتجار والمسافرين على «الدرب السلطاني»، المعروف أيضاً باسم «درب الحاج المصري».

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أمس الثلاثاء أن بعثة أثرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار، عثرت على الموقع، الذي ظل مطموراً تحت الرمال لقرون، مشيرةً إلى أن الكشف يلقي الضوء على شبكة الطرق التاريخية التي ربطت مصر ببلاد الشام وشبه الجزيرة العربية، وما شهدته من حركة للحجاج والتجار والجيوش ووسائل البريد.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هشام الليثي أن أعمال التنقيب كشفت عن بقايا جدران شُيد بعضها بالطوب اللبن والطوب الأحمر، ودُعمت أساساتها بأحجار كلسية كبيرة، إضافة إلى تقسيمات داخلية تشير إلى وجود عدد من الحجرات، يرجح أن بعضها كان حوانيت ملحقة بالخان.

وأشار إلى أن التخطيط العام للموقع يتشابه مع تخطيط «خان الخوينات»، إحدى المحطات التجارية المهمة في شمال سيناء، إلا أن موقع «عسيلة» أصغر مساحة، ما يدعم احتمال استخدامه محطة للاستراحة وتقديم الخدمات للحجاج والتجار على الطريق.

وعثرت البعثة كذلك على مجموعة من اللقى الأثرية التي تعكس جانباً من الحياة اليومية في الموقع، من بينها أوانٍ فخارية كبيرة كانت تستخدم في تخزين المياه والمؤن، وأوانٍ مزججة باللون الأخضر الزيتوني وأخرى باللونين الأحمر والأبيض، إضافة إلى أجزاء من مسارج كانت تستخدم للإضاءة.

ورجح الباحثون أن يعود تاريخ الموقع إلى العصر المملوكي استناداً إلى عدد من اللقى الفخارية المزججة ذات الطلاء الأخضر الزيتوني، فضلاً عن قطع تحمل زخارف وحروفاً عربية قد تكون جزءاً من كلمة «الناصر»، في إشارة محتملة إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون، مع التأكيد أن تحديد تاريخ الموقع ووظيفته بدقة لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدراسة.

وتواصل البعثة أعمال التنقيب والتوثيق والدراسة والترميم للكشف عن بقية عناصر المبنى وملحقاته، بما قد يساعد في تحديد وظيفته بصورة أدق وتبيان دوره ضمن شبكة المحطات التي أقيمت لخدمة القوافل والحجاج والمسافرين في سيناء.

ويعد «الدرب السلطاني» أو «درب الحاج المصري» من الطرق التاريخية التي سلكها الحجاج المتجهون من مصر إلى مكة، كما ارتبط بحركة التجارة والبريد والتنقل بين مصر وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية، ما جعل سيناء محطة مهمة ضمن شبكة الطرق التي ربطت مناطق المشرق العربي خلال العصور الإسلامية.