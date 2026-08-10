أكثر من 90 ألف بطة مطاطية تكسو نهر شيكاغو باللون الأصفر ضمن فعالية خيرية

واشنطن-سانا

تحول نهر شيكاغو في الولايات المتحدة إلى مشهد استثنائي، بعدما غطته أكثر من 90 ألف بطة مطاطية صفراء ضمن فعالية خيرية سنوية تهدف إلى جمع التبرعات، ودعم برامج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكرت شبكة «سي إن إن» في تقرير نشرته اليوم الإثنين أن الفعالية المعروفة باسم «سباق بط شيكاغو»، شهدت إطلاق عشرات الآلاف من البط المطاطي في مياه النهر، ضمن حملة لجمع التبرعات لصالح منظمة «الأولمبياد الخاص» في ولاية إلينوي.

وتعد الفعالية من أبرز المبادرات الخيرية السنوية في المدينة، حيث تجمع بين الطابع الترفيهي والعمل المجتمعي، وتتيح للمشاركين تبني البط المطاطي والمساهمة في دعم برامج المنظمة.

وتمكنت المبادرة منذ انطلاقها عام 2005 من جمع ملايين الدولارات، ما أسهم في دعم أنشطة «الأولمبياد الخاص» وبرامجها الموجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

وتحول السباق إلى مناسبة سنوية تجذب السكان والزوار، بينما يوفر المشهد اللافت لنهر مغطى باللون الأصفر جانباً ترفيهياً لفعالية تجمع بين الرياضة والعمل الخيري.