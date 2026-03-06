شركة أمريكية تطور تقنية تكييف صديقة للبيئة

واشنطن-سانا

تعمل شركة MIMiC Systems الأمريكية على تطوير تقنية جديدة لمكيفات الهواء، تعتمد على التبريد بالحالة الصلبة بدلاً من أنظمة ضغط البخار التقليدية، في خطوة قد تسهم في تقليل الانبعاثات الضارة المرتبطة بوسائل التبريد المستخدمة على نطاق واسع.

وبحسب تقرير نشرته شبكة CNN الإخبارية، تطور الشركة ومقرها نيويورك تقنيات تبريد بديلة لا تستخدم غازات التبريد التقليدية، مثل مركبات الهيدروفلوروكربون، التي تعد من الغازات الدفيئة القوية المساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتعتمد التقنية الجديدة على نقل الحرارة عبر الإلكترونات داخل مواد صلبة مثل البزموت والتيلوريوم والأنتيمون، فيما تجري الشركة تجارب على مركبات أخرى تشمل الفضة والسيلينيوم بهدف خفض التكاليف وتحسين الأداء.

ويرى خبراء أن هذه التقنية قد توفر مستقبلاً بديلاً أكثر استدامة لأنظمة التبريد التقليدية، وخاصة مع تزايد الطلب العالمي على التبريد، إذ تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن استهلاك الطاقة للتبريد قد يتجاوز ثلاثة أضعاف مستواه الحالي بحلول عام 2050.