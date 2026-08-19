بالطباعة ثلاثية الأبعاد.. طفل أمريكي يصمم كرسياً متحركاً لطفلة صغيرة

واشنطن-سانا

حوّل الطفل الأمريكي زاك ووترز، البالغ من العمر 13 عاماً، شغفه بالطباعة ثلاثية الأبعاد إلى مبادرة إنسانية، بعدما أمضى نحو 300 ساعة خلال عطلته الصيفية في تصميم وتنفيذ كرسي متحرك مخصص لطفلة تبلغ من العمر 21 شهراً، وتحتاج إلى جهاز مساعد للحركة.

وذكرت مجلة «بيبول» الأمريكية أول أمس أن ووترز تعرّف إلى عالم الطباعة ثلاثية الأبعاد للمرة الأولى من خلال مقطع فيديو على موقع يوتيوب، وقرر توظيف مهاراته التقنية في مساعدة الآخرين، فعمل طوال الصيف على تصميم الكرسي وطباعة أجزائه واختبارها وتجميعها، بالتعاون مع منظمة «ميك غود» غير الربحية، المتخصصة في توفير أجهزة مساعدة مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح ووترز أن المشروع يجمع بين شغفه بالطباعة ثلاثية الأبعاد ورغبته في مساعدة الآخرين، معرباً عن سعادته عندما شاهد ابتسامة الطفلة وأسرتها بعد إنجاز الكرسي.

وصُمم الكرسي بما يتناسب مع احتياجات الطفلة، مع إمكانية تعديله ليتلاءم مع نموها، ويضم مسندي قدم ورأساً قابلين للتعديل، إضافة إلى حامل أكواب وطاولة قابلة للفصل، ومساحة خلفية مخصصة لحمل المعدات الطبية الثقيلة.

وحرص ووترز على إضافة لمسات باللون الوردي، وهو اللون المفضل للطفلة، إلى جانب تفاصيل باللونين الأخضر والأصفر، ليجمع التصميم بين الوظيفة العملية والمظهر الملائم لمستخدمته الصغيرة.

ونُفذ المشروع بالتعاون مع منظمة «ميك غود»، التي تتيح تصاميم الأجهزة المساعدة للمصنّعين المتطوعين مجاناً، ثم توفر هذه الأجهزة للأشخاص المحتاجين إليها دون مقابل، بهدف إتاحة تقنيات المساعدة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.

