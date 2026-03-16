تقنيات جديدة تعزز كفاءة خلايا البيروفسكايت الشمسية

عواصم-سانا

تتواصل الأبحاث العلمية حول خلايا البيروفسكايت الشمسية باعتبارها من أكثر تقنيات الطاقة المتجددة الواعدة، نظراً لقدرتها العالية على امتصاص الضوء وتحويله إلى كهرباء بكفاءة مرتفعة، إضافة إلى انخفاض تكلفة تصنيعها مقارنة بالألواح الشمسية التقليدية المصنوعة من السيليكون، وفق ما ذكره موقع ScienceDaily العلمي.

وتعتمد هذه الخلايا على مركبات بلورية تعرف باسم البيروفسكايت، ويمكن إنتاجها على أسطح مرنة وخفيفة الوزن، ما يتيح استخدامها في تطبيقات متنوعة، ورغم سهولة تصنيعها ومرونتها، لا تزال مسألة الاستقرار طويل الأمد من أبرز التحديات أمام اعتمادها تجارياً.

ابتكار جديد يعزز كفاءة خلايا البيروفسكايت الشمسية

وفي هذا السياق، ذكر موقع PV Magazine المتخصص بالطاقة الشمسية، أن فريقاً بحثياً من جامعة مانشستر البريطانية طور تقنية تعتمد على ما يشبه الغراء الجزيئي لتثبيت بنية خلايا البيروفسكايت، ما يعزز متانتها ويقلل العيوب المجهرية ويسمح بمرور الشحنات الكهربائية بكفاءة أعلى، حيث سجلت الخلايا كفاءة تحويل بلغت 25.4 بالمئة مع احتفاظها بأكثر من 95 بالمئة من أدائها بعد 1100 ساعة من التشغيل المستمر في ظروف حرارية مرتفعة.

تحسين كفاءة خلايا البيروفسكايت والسيليكون

كما تمكن فريق دولي يضم باحثين من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في السعودية ومعهد فراونهوفر الألماني وجامعة فرايبورغ بحسب موقع TechXplore المتخصص في أخبار التكنولوجيا من تطوير تقنية لمعالجة سطح الخلايا الشمسية الترادفية المصنوعة من البيروفسكايت والسيليكون، ما رفع كفاءتها إلى 33.1 بالمئة مع الحفاظ على استقرار الأداء لفترات طويلة.

تقدم متسارع في تقنيات خلايا البيروفسكايت الشمسية

تشير تقارير علمية حديثة إلى تسارع التطورات في تقنيات خلايا البيروفسكايت الشمسية، حيث ذكرت منصة ScienceDaily العلمية أن الأبحاث الجارية سجلت تقدماً ملحوظاً في كفاءة تحويل الطاقة، ما يعزز الآمال بإدخال هذه التكنولوجيا إلى الاستخدام التجاري خلال السنوات المقبلة.

وبيّنت التقارير أن كفاءة الخلايا الأحادية المصنوعة من البيروفسكايت تجاوزت 27 بالمئة في التجارب المخبرية، بينما وصلت كفاءة الخلايا الترادفية المدمجة مع السيليكون إلى أكثر من 34 بالمئة، وهو ما يعكس الطموح المتزايد لتطوير تقنيات طاقة شمسية أكثر كفاءة وأقل تكلفة في المستقبل.

وتؤكد هذه التطورات اقتراب تقنيات البيروفسكايت من مرحلة الاستخدام الواسع في مجال الطاقة المتجددة، مع استمرار الجهود البحثية لتحسين الاستقرار وتقليل التأثير البيئي للمواد المستخدمة في تصنيعها.

تقنية واعدة للطاقة الشمسية

خلايا البيروفسكايت الشمسية، هي نوع حديث من الخلايا الكهروضوئية المستخدمة لتحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية، يعتمد على مواد بلورية تُعرف باسم «البيروفسكايت» قادرة على امتصاص الضوء وتحويله إلى طاقة كهربائية بكفاءة عالية، وتتميز هذه الخلايا بانخفاض تكلفة تصنيعها وإمكانية إنتاجها على أسطح مرنة وخفيفة الوزن، ما يجعلها من التقنيات الواعدة في مجال الطاقة المتجددة، رغم استمرار الأبحاث لتحسين استقرارها التشغيلي على المدى الطويل.