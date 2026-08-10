نقوش هندسية عمرها 60 ألف عام تكشف تطور التفكير المجرد لدى الإنسان القديم

روما-سانا

كشفت دراسة أثرية حديثة أن البشر الذين عاشوا في جنوب إفريقيا قبل أكثر من 60 ألف عام كانوا ينقشون قشور بيض النعام بأنماط هندسية منظمة، ما يشير إلى امتلاكهم قدرات مبكرة على التخطيط وتنظيم الأشكال والتفكير المجرد.

وأفاد موقع «ساينس ديلي» العلمي أمس الأحد بأن باحثين من جامعة بولونيا الإيطالية، بقيادة الباحثة سيلفيا فيرارا، حللوا 112 قطعة من قشور بيض النعام عُثر عليها في مواقع أثرية بجنوب إفريقيا وناميبيا، ونشرت نتائج دراستهم في مجلة «PLOS One».

وأظهرت الدراسة أن النقوش لم تكن عشوائية، بل تضمنت خطوطاً متوازية وزوايا قائمة وشبكات وأشكالاً متكررة ومنظمة، فيما استخدم الباحثون أساليب هندسية وإحصائية لتحليل اتجاهات الخطوط والزوايا على القشور.

ووجد الباحثون أن أكثر من 80 بالمئة من النقوش أظهرت أنماطاً منتظمة، فيما تضمنت بعض القطع تصاميم أكثر تعقيداً تقوم على تكرار الأشكال وتدويرها وترتيبها ضمن أنماط متناسقة.

وأوضح الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى أن الإنسان في ذلك الوقت لم يكن يرسم خطوطاً عشوائية، وإنما كان ينظمها وفق قواعد بصرية محددة، وربما كان يتصور الشكل النهائي الذي يرغب في تنفيذه قبل البدء بنقشه.

وتقدم هذه النقوش دليلاً جديداً على تطور التفكير المجرد لدى الإنسان العاقل قبل نحو 60 ألف عام، وتظهر أن القدرة على تنظيم الأشكال والرموز وفق قواعد محددة تعود إلى مرحلة مبكرة من تاريخ البشرية.