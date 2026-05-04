دراسة دولية تكشف اختلاف استجابة طيور المدن تجاه الرجال والنساء

كشفت دراسة دولية حديثة أجراها باحثون من سبع دول عن ظاهرة سلوكية لافتة لدى طيور المدن، حيث تبيّن أن بعض الأنواع مثل الشحرور والعصافير والغربان تُظهر حذراً أكبر تجاه النساء مقارنة بالرجال، وتسمح للرجال بالاقتراب منها لمسافات أقل قبل أن تهرب.

ووفق ما نقلته مجلة Scientific American العلمية، فقد قاد الدراسة الباحث فيديريكو موريلي من جامعة تورينو الإيطالية، بمشاركة فرق بحثية من التشيك والولايات المتحدة وإسبانيا وبولندا وألمانيا والدنمارك، وشملت أكثر من 2000 تجربة ميدانية على 37 نوعاً من الطيور في عدة دول أوروبية.

وأوضحت النتائج أن التجارب أُجريت باستخدام مراقبين من الجنسين ارتدوا ملابس متطابقة وبأطوال متقاربة، إلا أن سلوك الطيور بقي ثابتاً، إذ أظهرت تقارباً أكبر مع الرجال مقارنة بالنساء، في ظاهرة لم يتم تفسيرها بشكل نهائي حتى الآن.

وأشار الباحثون إلى أنهم لم يتوصلوا إلى سبب واضح لهذه الاستجابة السلوكية، مرجحين أن الطيور قد تعتمد على حاسة الشم أو على فروق دقيقة في الحركة أو السلوك البشري لا يدركها الإنسان بسهولة، مع استبعاد فرضية ارتباط ذلك بممارسات الصيد التاريخية.

وتشير مثل هذه الدراسات إلى أن البيئة الحضرية لا تزال تكشف عن تفاعلات سلوكية معقدة بين الإنسان والكائنات الحية، ما يستدعي مزيداً من الأبحاث لفهم العوامل المؤثرة في سلوك الطيور داخل المدن بشكل أدق.