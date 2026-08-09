ميزة مرتقبة في تشات جي بي تي لإنشاء ملصقات واتساب بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

تعمل شركة أوبن إيه آي على تطوير ميزة جديدة في تطبيق تشات جي بي تي قد تتيح للمستخدمين تحويل الصور التي ينشئونها بالذكاء الاصطناعي إلى ملصقات وإرسالها مباشرة إلى تطبيق واتساب، وفق مؤشرات رصدت في الأكواد البرمجية لأحدث إصدار من التطبيق على أجهزة «أندرويد».

وذكر موقع Android Authority التقني أول أمس أن تحليلاً لملف APK الخاص بأحدث إصدار من تشات جي بي تي كشف عن تعليمات برمجية تشير إلى تطوير تكامل محتمل مع واتساب، بما قد يسمح للمستخدم بإنشاء صورة داخل التطبيق ثم اختيار مشاركتها مباشرة مع واتساب من قائمة المشاركة.

وبحسب التحليل، قد يحول تشات جي بي تي الصورة تلقائياً إلى صيغة ملصق متوافقة مع واتساب قبل نقلها إلى التطبيق، ما يتيح للمستخدم إضافتها إلى مجموعة الملصقات الخاصة به ومشاركتها في المحادثات.

وفي حال إطلاق الميزة، فإنها قد تسهم في تبسيط إنشاء الملصقات المخصصة، إذ سيتمكن المستخدم من إنشاء صورة أو شخصية أو تصميم من خلال وصف نصي، ثم تحويل النتيجة إلى ملصق ومشاركتها مباشرة، من دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

وتتطلب عملية إنشاء ملصق مخصص في الوقت الحالي، في كثير من الحالات، إنشاء الصورة أو اختيارها، ثم تعديلها وإزالة خلفيتها عند الحاجة، وحفظها على الهاتف، قبل الاستعانة بتطبيق متخصص لتحويلها إلى ملصق وإضافتها إلى واتساب.

وقد يؤدي دمج هذه الخطوات في تشات جي بي تي إلى اختصار العملية، بحيث ينتقل المستخدم من وصف الصورة وإنشائها إلى الحصول على ملصق جاهز للمشاركة عبر واتساب ضمن تجربة واحدة.

ولم تعلن أوبن إيه آي حتى الآن إطلاق هذه الميزة رسمياً، كما أن ظهور المؤشرات البرمجية لا يعني بالضرورة طرحها للمستخدمين، إذ قد تخضع للتطوير أو الاختبار قبل اتخاذ قرار بإتاحتها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه متزايد لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي مع تطبيقات التواصل والخدمات الرقمية اليومية، بما يتيح للمستخدمين إنشاء المحتوى وتعديله ومشاركته مباشرة من المنصة نفسها.