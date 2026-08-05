مهندسون أمريكيون يطورون روبوتاً لأعمال الإنقاذ في مواقع الكوارث

نيويورك-سانا

طوّر مهندسون أمريكيون روبوتاً فولاذياً طويل القامة صُمم لأداء مهام خطيرة في بيئات غير آمنة، بهدف إبعاد البشر عن الأذى في مواقع الكوارث والمناطق المتقدة.

ونقل الموقع التقني الأمريكي “إنترستينغ إنجينيرينغ” أمس الثلاثاء عن المهندس “بو جي” وفريقه في كاليفورنيا، أن الروبوت الذي أطلق عليه اسم “ثريهايفز” يبلغ طوله نحو سبعة أقدام، ويمتلك جزءاً علوياً يشبه جسم الإنسان وقاعدة بأربع أرجل، مع أذرع قابلة للتبديل يمكن تركيب أدوات عليها كالمناشير والمثاقب في دقائق.

وقال المهندس “بو جي” إن الروبوت صمم لإبعاد البشر عن الأماكن الخطرة حيث يمكنه أداء مهام صعبة كإزالة الأنقاض بعد الزلازل، والتعامل مع المواد المشعة أو الكيميائية، وقطع الأشجار المتساقطة في العواصف، ويمنحه التصميم الرباعي الأرجل ثباتاً كبيراً على الأسطح غير المستوية، مع مكابح احتكاكية تثبت وضعه دون استهلاك للطاقة، ونظام هوائي بأقفال أمان تمنع انهياره في حال انخفاض ضغط الهواء.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه صناعة الروبوتات إقبالاً متزايداً على تصاميم هجينة، وتعمل شركات عدة على تطوير روبوتات مماثلة للاستخدام في أعمال الإنقاذ والبناء والاستجابة للطوارئ.